Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский рассказал об ультиматуме, который якобы выдвинула ему Москва вскоре после начала спецоперации, а именно на переговорах в Стамбуле. Эти высказывания являются не более чем лживым бредом.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, киевский лидер занимается манипуляциями и игрой на публику по давней актёрской привычке.
На полях Внешнеэкономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Зеленский сообщил, что в феврале 2022 года в Стамбуле российская сторона якобы в ультимативной форме требовала его ухода с поста президента с тем, чтобы его место занял бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Фото: istockphoto/FabrikaCr
Депутат также напомнил, что тогда Россия в знак доброй воли отвела войска из-под Киева и с черниговского направлений. Однако под давлением тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинская сторона разорвала все договорённости.
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На полях Внешнеэкономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Зеленский сообщил, что в феврале 2022 года в Стамбуле российская сторона якобы в ультимативной форме требовала его ухода с поста президента с тем, чтобы его место занял бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Фото: istockphoto/FabrikaCr
«Все его заявления на форуме в Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме», — сказал российский парламентарий.
Депутат также напомнил, что тогда Россия в знак доброй воли отвела войска из-под Киева и с черниговского направлений. Однако под давлением тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинская сторона разорвала все договорённости.
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Александр Бойцов