Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, раздались взрывы в жилом секторе

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Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь с 15 на 16 февраля, сообщил губернатор Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что взрывные устройства были сброшены на жилой сектор и грузовой автомобиль. В двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Взрыв также повредил газопровод, но утечку оперативно устранили.
Грузовик, загоревшийся после попадания дрона, потушили пожарные.
Ранее сообщалось, что политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев на встречу приглашен не был.
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Грузовик, загоревшийся после попадания дрона, потушили пожарные.
«Предварительно, пострадавших нет», — добавил Гладков.Окончательные последствия атаки уточняются — днем запланирован обход территории.
Ранее сообщалось, что политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев на встречу приглашен не был.
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Мария Моисеева