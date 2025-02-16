Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, раздались взрывы в жилом секторе

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, раздались взрывы в жилом секторе

Фото: iStock/gaffera

Фото: iStock/gaffera

Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь с 15 на 16 февраля, сообщил губернатор Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что взрывные устройства были сброшены на жилой сектор и грузовой автомобиль. В двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Взрыв также повредил газопровод, но утечку оперативно устранили.

Грузовик, загоревшийся после попадания дрона, потушили пожарные.

«Предварительно, пострадавших нет», — добавил Гладков.
Окончательные последствия атаки уточняются — днем запланирован обход территории.

Ранее сообщалось, что политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев на встречу приглашен не был.

Читайте также:

Стратегия на крайний случай? Киев «готов» поставлять яйца в США в обмен на поддержку

Рубио и Лавров обсудили по телефону сотрудничество США и РФ в различных сферах

Азиза летала на зонтике, на столе жюри появились крысы, а Соседова затянули в номер: итоги 3 выпуска шоу «Суперстар!»
#газопровод
#автомобиль
#грузовик
#пожарные
#взрыв
#всу
#сво
Стратегия на крайний случай? Киев «готов» поставлять яйца в США в обмен на поддержку
WP: Украина согласна отправлять США крупные партии яиц ради поддержки Вашингтона
16 февраля 2025, 03:47

Фото: iStock/AlexPro9500

Украина рассматривает возможность поставок яиц в США на фоне дефицита продукции в американских магазинах ради шанса на поддержку Вашингтона. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника, подчеркивая «шутливый» характер предложения.
По данным издания, Киев осведомлен о резком росте цен на яйца в США, вызванном вспышкой птичьего гриппа, и готов помочь, учитывая потенциальную выгоду для себя.

Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — пишет The Washington Post.
Согласно данным Минсельхоза США, оптовая цена на яйца превысила $7 за дюжину. Financial Times уже отмечала, что нынешний кризис — крупнейший за последние годы.

Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.

Читайте также:

Рубио и Лавров обсудили по телефону сотрудничество США и РФ в различных сферах

Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом

В МИД Сирии высказались о пересмотре отношений с Россией
#яйца
#сша
#инвестиции
#украина
#цена
#кризис
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рубио и Лавров обсудили по телефону сотрудничество США и РФ в различных сферах
16 февраля 2025, 00:28

Фото: iStock/vchal

Госсекретарь США Марко Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре возможность сотрудничества по ряду двусторонних вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс в официальном заявлении.
«Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа поиску путей прекращения конфликта на Украине», — отметила дипломат.
Переговоры стали продолжением недавнего диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося 12 февраля.

По данным российского МИД, стороны договорились о регулярных контактах для подготовки встречи лидеров двух стран и решения накопившихся проблем в отношениях. Особое внимание уделено снятию ограничений, введенных при администрации Барака Обамы в 2016 году, которые затрудняли работу российских дипломатических миссий в США.

Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Лавров и Рубио также обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Путин и Трамп в телефонном разговоре согласились с необходимостью мирного урегулирования на Украине. Пресс-служба Кремля отметила, что российский лидер акцентировал внимание на устранении первопричин конфликта, а Трамп стремился найти скорейший путь для остановки боевых действий.

Читайте также:

В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео

Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
#сша
#сергей лавров
#мид
#лидер
#путин
#трамп
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Politico: политики США направились в Эр-Рияд для переговоров по Украине
16 февраля 2025, 00:10

Фото: iStock/sb2010

Высокопоставленные представители администрации США направляются в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с российскими и украинскими делегациями. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники.
Среди участников переговоров — советник по национальной безопасности Майк Вальц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Их цель — обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

При этом журналистка Fox News Нана Саджая написала в соцсети X, что Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог также в переговорах участвовать не будет.

Источники Politico подчеркивают, что представители крупных европейских государств не приглашены к диалогу.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о нежелании Америки допускать до участия в переговорах по украинскому конфликту большой группы сторон. Это — причина, по которой представителей ЕС не пригласили Ранее сообщалось, участвовать в ближайшем диалоге.

Читайте также:

Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области

Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео

Дава подтвердил женитьбу с Мари Краймбрери на концерте Билана, показав кольцо
#сша
#встреча
#сво
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Келлог сравнил потери Украины с потерями США во Вьетнаме и Корее
Келлог: Потери Украины втрое выше потерь США во Вьетнаме и Корее
15 февраля 2025, 21:42

Фото: istockphoto/Olena_Z

Потери Украины в конфликте втрое выше американских потерь в Корее и Вьетнаме. Об этом на полях конференции по безопасности в Мюнхене заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — произнес Келлог.
По его словам, хозяин Белого дома Дональд Трамп хочет прекратить конфликт, а также потери в нем, однако, по словам Келлога, нужно обеспечить независимость и защиту Украины.

Перед этим Келлог заявлял, что Вашингтон не хочет участия большой группы сторон в переговорах по конфликту на Украине. Спецпосланник подчеркнул, что США нужно время. Речь идет о днях и неделях, говорил Келлог.

Читайте также:

Вучич оценил возможность приезда Трампа в Москву на 80-летие Победы

Депутат Рады заявил, когда весь состав ЕК посетит Киев

В Польше ответили, на что придется пойти Европе в вопросе конфликта на Украине
#мир
#украина
#сша
#россия
#вьетнам
#война
#сво
#конфликт
#новости
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вучич оценил возможность приезда Трампа в Москву на 80-летие Победы
Президент Сербии Вучич допустил приезд Трампа в Москву на Парад Победы
15 февраля 2025, 21:10

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 80-летие Победы при урегулировании украинского конфликта. Такое предположение высказал сербский лидер Александр Вучич. Его цитирует «Вечерне новости».
«Идут большие перемены. Мы следим за происходящим — усложняются вещи (вопросы — прим. ред.) между США и Россией с одной и Украины и Европы с другой стороны. Если будет заключен мир до Пасхи (20 апреля — прим. ред.), это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп», — сказал Вучич.
Перед этим спецпосланник Трампа по вопросам украинского конфликта Кит Келлог высказался о переговорах. Он оценил возможность участия в них Европы.

Читайте также:

Депутат Рады заявил, когда весь состав ЕК посетит Киев

В Польше ответили, на что придется пойти Европе в вопросе конфликта на Украине

На Украине пригрозили военным переворотом за преследование оппозиции
#мир
#россия
#сша
#дональд трамп
#москва
#парад победы
#новости
#сербия
Следите за нашими новостями
в удобном формате