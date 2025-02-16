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Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии

Fox News: Украину не пригласили на переговоры России и США в Эр-Рияде
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и РФ в Саудовской Аравии. Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на украинского представителя.
Ранее стало известно, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Эр-Рияде, чтобы подготовить почву для переговоров по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Согласно информации источника, Киев не был информирован о предстоящих переговорах. Соответствующую информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Спецпосланник Трампа раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать США
Келлог: США на переговорах могут ожидать от России территориальных уступок
16 февраля 2025, 07:17

Фото: iStock/ffikretow

США могут ожидать от России «территориальных уступок» и отказа от применении силы в дальнейшем в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.
Он отметил, что уступки ожидаются от обеих сторон конфликта. При этом чиновник не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь.

По словам Келлога, переговоры могут затронуть российские доходы от нефти и газа, подчеркнув, что Западу необходимо сделать больше для эффективного применения санкций в отношении РФ.

Ранее G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, раздались взрывы в жилом секторе
16 февраля 2025, 05:07

Фото: iStock/gaffera

Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников ВСУ в ночь с 15 на 16 февраля, сообщил губернатор Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что взрывные устройства были сброшены на жилой сектор и грузовой автомобиль. В двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Взрыв также повредил газопровод, но утечку оперативно устранили.

Грузовик, загоревшийся после попадания дрона, потушили пожарные.

«Предварительно, пострадавших нет», — добавил Гладков.
Окончательные последствия атаки уточняются — днем запланирован обход территории.

Ранее сообщалось, что политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев на встречу приглашен не был.

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Стратегия на крайний случай? Киев «готов» поставлять яйца в США в обмен на поддержку
WP: Украина согласна отправлять США крупные партии яиц ради поддержки Вашингтона
16 февраля 2025, 03:47

Фото: iStock/AlexPro9500

Украина рассматривает возможность поставок яиц в США на фоне дефицита продукции в американских магазинах ради шанса на поддержку Вашингтона. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника, подчеркивая «шутливый» характер предложения.
По данным издания, Киев осведомлен о резком росте цен на яйца в США, вызванном вспышкой птичьего гриппа, и готов помочь, учитывая потенциальную выгоду для себя.

Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — пишет The Washington Post.
Согласно данным Минсельхоза США, оптовая цена на яйца превысила $7 за дюжину. Financial Times уже отмечала, что нынешний кризис — крупнейший за последние годы.

Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.

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Рубио и Лавров обсудили по телефону сотрудничество США и РФ в различных сферах
16 февраля 2025, 00:28

Фото: iStock/vchal

Госсекретарь США Марко Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре возможность сотрудничества по ряду двусторонних вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс в официальном заявлении.
«Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа поиску путей прекращения конфликта на Украине», — отметила дипломат.
Переговоры стали продолжением недавнего диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося 12 февраля.

По данным российского МИД, стороны договорились о регулярных контактах для подготовки встречи лидеров двух стран и решения накопившихся проблем в отношениях. Особое внимание уделено снятию ограничений, введенных при администрации Барака Обамы в 2016 году, которые затрудняли работу российских дипломатических миссий в США.

Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Лавров и Рубио также обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Путин и Трамп в телефонном разговоре согласились с необходимостью мирного урегулирования на Украине. Пресс-служба Кремля отметила, что российский лидер акцентировал внимание на устранении первопричин конфликта, а Трамп стремился найти скорейший путь для остановки боевых действий.

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#путин
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Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен
Politico: политики США направились в Эр-Рияд для переговоров по Украине
16 февраля 2025, 00:10

Фото: iStock/sb2010

Высокопоставленные представители администрации США направляются в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с российскими и украинскими делегациями. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники.
Среди участников переговоров — советник по национальной безопасности Майк Вальц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Их цель — обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

При этом журналистка Fox News Нана Саджая написала в соцсети X, что Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог также в переговорах участвовать не будет.

Источники Politico подчеркивают, что представители крупных европейских государств не приглашены к диалогу.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о нежелании Америки допускать до участия в переговорах по украинскому конфликту большой группы сторон. Это — причина, по которой представителей ЕС не пригласили Ранее сообщалось, участвовать в ближайшем диалоге.

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