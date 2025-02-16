Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии

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Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и РФ в Саудовской Аравии. Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на украинского представителя.
Ранее стало известно, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Эр-Рияде, чтобы подготовить почву для переговоров по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Согласно информации источника, Киев не был информирован о предстоящих переговорах. Соответствующую информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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Согласно информации источника, Киев не был информирован о предстоящих переговорах. Соответствующую информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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Екатерина Коршунова