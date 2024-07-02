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Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия

02 июля 2024, 08:57
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия после ночных взрывов, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Лысак.

При этом глава ОВА не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь и в каком районе оно расположено.



Напомним, 1 июля о прогремевших взрывах сообщил глава подконтрольного Киеву города Харькова Игорь Терехов. Позже в городе также была объявлена угроза воздушной опасности. При этом Терехов, как и Лысак, не уточнил, в каком районе города гремят взрывы и есть ли повреждения тех или иных объектов.

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#сво
#взрыв
Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
Минобороны: ПВО уничтожили 11 БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями
02 июля 2024, 09:14

Фото: iStock/ffikretow

В Минобороны России сообщили об отражении вражеской атаки ВСУ. За минувшую ночь средства ПВО обезвредили одиннадцать украинских дронов. В это же время украинские боевики оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на 02.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над тремя регионами


Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали одиннадцать украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Вражеские цели были обезврежены над Крымом, Белгородской и Брянской областями.

«Искандер» ликвидировал истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»


Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде, сообщил Fighterbomber. Также еще 2 истребителя были серьезно повреждены.

ВС РФ уничтожили личный состав аэродрома ВСУ. Уточняется, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер».

Бывший спикер Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат подтвердил потери техники, которые понесли украинские войска после удара российских военных по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

Орбан посетит Украину впервые с начала специальной военной операции


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими политическими деятелями. Примечательно, что визит состоится на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Европейского союза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь Киеву. Вместо этого Будапешт призывает к завершению конфликта на Украине. Венгрия также отказалась принимать участие в военной миссии НАТО по Украине, однако вместе с тем пообещала не блокировать решения Североатлантического альянса.

Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых истребителей F-16


Власти Нидерландов пообещали скорую поставку Украине первых из 24 обещанных истребителей F-16. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уведомила парламент о том, что необходимое для этого разрешение уже выдано.

Точное количество самолетов, которое будет в первой партии остается неизвестным. Оллонгрен объяснила это соображениями безопасности.

Напомним, французский бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что ВСУ впервые применили американские истребители F-16 в зоне спецоперации. Стало известно о якобы первом ударе вражеской авиации данной модели, что подтвердил Международный легион.

Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS


Российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Уточняется, что в результате работы удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты.

Эксперт по работе с вооружением отметил, что внутри был найден сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. Такая конструкция связана с безопасностью применения. В настоящее время взрыватель практически изучен российскими специалистами, заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с американскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» будут атаковать по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой


Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ оборудовали новые защищенные артиллерийские позиции в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. По словам эксперта, с новых позиций в зоне спецоперации украинские боевики смогут наносить удары по городам Кременная и Лисичанск.

Марочко добавил, что в настоящее время обстрелы с вышеперечисленных позиций неинтенсивные, но в скором времени «ситуация может измениться».

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#военные
#бпла
#нато
#лнр
#сво
#всу
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#ракеты
#киев
#истребители
#пво
#сводкасво
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«Удержать любой ценой!»: Стало известно, какой приказ Зеленский отдал Сырскому
Марочко: Киев отдал Сырскому приказ удержать ЛНР любой ценой
02 июля 2024, 08:50

Украинское правительство приказало главкому ВСУ Александру Сырскому удержать оставшуюся часть ЛНР любой ценой, об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР», — рассказал Марочко.

По словам собеседника агентства, такой приказ был отдан после того, как Сырский предложил оставить ряд населённых пунктов на Луганском направлении и бросить освободившихся военных для укрепления позиций в ДНР и под Харьковом.

Как сообщают источники Марочко, Сырский пытался убедить киевские власти в том, что удерживать оставшуюся часть ЛНР нецелесообразно, однако главнокомандующего никто не стал слушать.

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#всу
#сво
#украина
#лнр
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Пожертвовать многим: Туск высказался о независимости Польши
02 июля 2024, 08:21

Фото: iStock/macky_ch

Варшава готова пожертвовать многим ради независимости, с таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова приводит RMF24.
«Судьба нашей родины, судьба Украины, судьба Европы и всего свободного мира, включая США, в какой-то мере зависит от того, что и как вы здесь делаете», — заявил Туск в ходе посещения логистического хаба в Жешуве.

Премьер также поблагодарил всех сотрудников хаба. По словам Туска, киевский режим победит в нынешнем конфликте, благодаря американской и польской помощи.

Польский политик также подчеркнул, что понятие «независимость» означает одно и то же как для Варшавы, так и для Вашингтона.

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#польша
#украина
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Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
02 июля 2024, 08:14

Фото: iStock/vadimrysev

Российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на эксперта по работе с вооружением.
Отмечается, что российские специалисты смогли вскрыть корпус взрывателя ракеты. По данным источника, внутри был обнаружен сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.

В результате было произведено обезвреживание взрывателя, на котором оказался установлен промежуточный детонатор.

Эксперт по работе с вооружением подчеркнул, что данная сложная конструкция связана с безопасностью применения. На сегодняшний день взрыватель практически изучен. Никаких секретов для российских военных об этом не осталось, заключил эксперт.

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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России

Генерал Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН

Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра
#россия
#нато
#всу
#ракеты
#пво
#дроны
#вс рф
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России
Минобороны: ПВО за ночь перехватила над тремя регионами РФ 11 БПЛА ВСУ
02 июля 2024, 07:37

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили одиннадцать украинских беспилотника над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что вражеские цели были обезврежены над Крымом, Белгородской и Брянской областями. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов сообщил, что Москва не будет сбивать дроны НАТО, которые курсируют рядом с границами Крыма, так как ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#дрон
#беспилотник
#минобороны рф
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Пленный рассказал о побеге нацбата «Кракен» с позиций в Часовом Яре
Пленный Гриднев: «Кракен» бежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей
02 июля 2024, 06:16

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военнопленный Валентин Гриднев, который был мобилизован в Херсоне в конце апреля 2023 года, рассказал, что нацбатальон «Кракен» сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей Вооруженных сил Украины.
По словам Гриднева, командование батальона отправило его группу на позиции в Часов Яр. Им пообещали, что прикрывать их будут бойцы нацбата «Кракен».

«Когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в результате удара российскими военными по украинскому аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#техника
#операции
#лидер
#сво
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Генерал Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН
02 июля 2024, 05:57

Фото: iStock/sommersby

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что РФ не будет сбивать дроны НАТО, которые курсируют рядом с границами Крыма, поскольку ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. Об этом пишет издание NEWS.ru.
«Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму, но и не отказывают нам в заявках», — рассказал он.

По его словам, эта ситуация создает сложное положение на полуострове. Военный летчик добавил, что мы не можем сбить дроны, поэтому просто вытесняем их.

Напомним, в марте 2014 года на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что НАТО собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лётчик
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#нато
#дроны
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Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра
02 июля 2024, 03:54

Фото: istockphoto/Diy13

Боевики ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
Он отметил, что украинские военные продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, используя резиновые лодки. По его словам бойцы ВС РФ постоянно находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов. Он добавил, что боевики ВСУ продолжают наносить удары из артиллерии и минометов, атакуя дронами населенные пункты и города.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА Вооруженных Сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#владимир путин
#президент
#радио
#бпла
#операции
#лидер
#сво
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На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде
Экс-спикер ВВС Украины Игнат признал потери при ударе по аэродрому в Миргороде
02 июля 2024, 03:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В результате удара российскими военными по украинскому аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Об этом заявил бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат.
До этого сообщалось, что солдаты ВС РФ уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Помимо этого, еще 2 истребителя были серьезно повреждены. Бойцы ВС РФ ликвидировали личный состав аэродрома Вооруженных сил Украины. Стало известно, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер».

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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