Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия после ночных взрывов, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Лысак.
При этом глава ОВА не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь и в каком районе оно расположено.
Напомним, 1 июля о прогремевших взрывах сообщил глава подконтрольного Киеву города Харькова Игорь Терехов. Позже в городе также была объявлена угроза воздушной опасности. При этом Терехов, как и Лысак, не уточнил, в каком районе города гремят взрывы и есть ли повреждения тех или иных объектов.
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