Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что РФ не будет сбивать дроны НАТО, которые курсируют рядом с границами Крыма, поскольку ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. Об этом пишет издание NEWS.ru.