В Одесской области на юге Украины раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

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В Одесской области раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Новости.Live».
Подробности инцидента не уточняются.
На всей территории Украины воздушная тревога была объявлена в 17:17 по московскому времени.
19 июня атака беспилотников привела к повреждению административного здания Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок во Львове и его окрестностях.
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На всей территории Украины воздушная тревога была объявлена в 17:17 по московскому времени.
19 июня атака беспилотников привела к повреждению административного здания Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок во Львове и его окрестностях.
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Артем Кузьмин