Взрыв прогремел в украинском портовом городе на фоне воздушной тревоги

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Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
В настоящее время в Одесской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.
По информации местных СМИ взрыв произошел в результате ракетного удара в районе Каботажной гавани городского порта. Предполагается, что по объекту было несколько прилетов «Искандеров».
Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Также сообщается о взрывах в Славянске. На месте прилёта в районе поднимается дым. Предположительно был удар баллистической ракетой.
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По информации местных СМИ взрыв произошел в результате ракетного удара в районе Каботажной гавани городского порта. Предполагается, что по объекту было несколько прилетов «Искандеров».
Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Также сообщается о взрывах в Славянске. На месте прилёта в районе поднимается дым. Предположительно был удар баллистической ракетой.
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Анастасия Хохлова