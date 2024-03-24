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Глава Днепропетровской ОВА заявил об установке семи тысяч «зубов дракона»

24 марта 2024, 16:28
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в регионе ведутся масштабные работы по строительству фортификационных сооружений. Об этом Лысак написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент установлено около семи тысяч «зубов дракона». Лысак отметил, что в осуществлении этой работы задействовано множество специалистов и единиц техники. Он также добавил, что процесс установки продолжается.

В начале марта премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство выделило в текущем году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен, что составляет 525,6 миллиона долларов.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО: ВС РФ предотвратили атаку ВСУ по объектам на территории России
24 марта 2024, 19:03

Фото: iStock/vadimrysev

Российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» пытались нанести удары по российским объектам.

Пресечь попытку атаки удалось в районе 17:50 по московскому времени.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что минувшей ночью ВКС России нанесли удары по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на территории Украины.

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#минобороны рф
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Истребитель ВС РФ предотвратил нарушение границы бомбардировщиками ВВС США
МО: МиГ-31 предотвратил приближение бомбардировщиков ВВС США к границе РФ
24 марта 2024, 18:16

Фото: iStock/Milous

Российский истребитель МиГ-31 предотвратил приближение американских стратегических бомбардировщиков В-1В к границам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска 24 марта обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к российской границе групповую воздушную цель. Дежурный истребитель МиГ-31 был поднят в небо для опознавания цели. При приближении к двум объектам он идентифицировал их как стратегических бомбардировщиков ВВС США.

После этого американские самолёты развернулись и улетели от государственной границы России. Таким образом, экипажу российского истребителя удалось не допустить нарушения границ страны.

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#истребитель
#вс рф
#сша
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Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow
24 марта 2024, 17:23

Фото: iStock/vladj55

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что также были поражены три противокорабельных ракеты «Нептун», 22 снаряда РСЗО и четыре авиационные управляемые ракеты MALD. Сегодня, 24 марта, российская армия в ходе атаки поразила два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю.

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Севастополе приняли около 100 обращений о повреждении домов и машин осколками
24 марта 2024, 16:47

Фото: iStock/Standart

Порядка 100 обращений на горячие линии о попадании осколков и повреждении взрывной волной домов и автомобилей было принято в Севастополе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, в городе было зафиксировано три прямых попадания снарядов в жилые дома. Во всех постройках были выбиты окна, а в одном из домов обрушилась часть стены и повреждена газовая труба.

Развожаев подчеркнул, что жителям повреждённых домов не потребовалось расселение в пунктах временного размещения – все восемь человек временно переехали к родственникам.

Днём ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Российские системы ПВО сбили свыше 10 ракет. Осколки от них упали в нескольких частях города, повредив объекты инфраструктуры. Власти города заявили, что это была одна из самых массивных атак украинской стороны по Севастополю за последнее время.

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#севастополь
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#спецоперация
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Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
24 марта 2024, 14:24

Фото: iStock/aapsky

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям украинской армии. Об этом Меркурис сообщил на своем YouTube-канале.
Эксперт высказал мнение, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариациями. Меркурис подчеркнул, что данный вид авиабомб гораздо мощнее других.

Отметим, что российская авиация задействует авиабомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. В результате группового удара была дезорганизована работа украинских предприятий промышленности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#вкс
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#рф
#бомба
#вс рф
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ВКС России нанесли удары по объектам энергетики и ВПК Украины
24 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/RamonCast

ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что минувшей ночью российские войска с помощью оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотников нанесли удары по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров.

В результате группового удара была дезорганизована работа предприятий промышленности, занимающихся ремонтом и изготовлением оружия, военной техники и боеприпасов.

Также была уничтожена военная техника и средства поражения, которые поставлялись на Украину странами НАТО.

В российском оборонном ведомстве добавили, что все цели удара были достигнуты.

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#вкс
#минобороны рф
#спецоперация
#удар
#промышленность
#энергетика
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Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину
Лавров: Макрон хочет «понравиться» США, говоря об отправке войск на Украину
24 марта 2024, 14:04

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке войск на Украину, стремится «понравиться» руководству США. Слова главы МИД опубликовали на сайте ведомства.
Лавров подчеркнул, что своими заявлениями Макрон также пытается спровоцировать союзников в НАТО. По мнению министра, для руководителей европейских государств национальные интересы собственных стран и народа не являются приоритетными. Их стараются подчинить «единому коллективному западному требованию».

Лавров назвал Европейский союз «склочной организацией». Глава МИД заключил, что на сегодняшний день Европа находится под абсолютным контролем США.

Напомним, в конце февраля французский лидер Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать».

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#лавров
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Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы Херсона в честь нацистов
24 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/Tomas Ragina

Киевские власти планируют переименовать улицы в подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Отмечается, что под переименование попали улицы Достоевского, Грибоедова, Нестерова, Державина и другие. Так, проспекту Кутузова планируют дать имя украинского националиста Симона Петлюры. А улицу Генерала Выдригана хотят переименовать в честь участника Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии* Богдана Бандеры, брата Степана Бандеры.

Кастюкевич, комментируя действия украинских властей, подчеркнул, что эти переименования не задержатся надолго. Херсон был и будет русским городом, улицы которого не станут носить имена предателей и убийц, отметил сенатор.

Он добавил, что после освобождения города прежние названия улиц будут возвращены.

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«Больше нет возможности»: Запад не способен поставлять оружие ВСУ в прежних объёмах
Лейрос: Запад не ожидал быстрого уничтожения своего вооружения на Украине
24 марта 2024, 12:39

Фото: iStock/dr_evil

Западные лидеры не ожидали, что российским военным удастся так просто уничтожить их оружие, поставляемое ВСУ, об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
«Проблема заключается в том, что главы западных стран не ожидали такого быстрого уничтожения своего вооружения. Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению», — прокомментировал ситуацию Лейрос.

По мнению автора статьи, совсем скоро Запад будет вынужден просто напросто бросить Украину, поскольку помогать ей у союзников не останется никакой возможности.

Напомним, ситуация на полях спецоперации для Вооружённых сил Украины становится всё хуже с каждым днём. Главные союзники, в лице Соединённых Штатов, прекратили бесперебойные транши помощи Киеву, в следствие чего украинцы продолжают терять всё новые территории и отступать назад.

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#вс рф
#всу
#сво
#оружие
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