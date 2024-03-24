Глава Днепропетровской ОВА заявил об установке семи тысяч «зубов дракона»

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в регионе ведутся масштабные работы по строительству фортификационных сооружений. Об этом Лысак написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент установлено около семи тысяч «зубов дракона». Лысак отметил, что в осуществлении этой работы задействовано множество специалистов и единиц техники. Он также добавил, что процесс установки продолжается.
В начале марта премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство выделило в текущем году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен, что составляет 525,6 миллиона долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В начале марта премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство выделило в текущем году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен, что составляет 525,6 миллиона долларов.
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Екатерина Коршунова