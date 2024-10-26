Глава ДНР Пушилин посетил освобожденный от ВСУ в сентябре Украинск — видео

Денис Пушилин (Фото: сайт Кремля)
Освобожденный от боевиков ВСУ в сентябре Украинск Донецкой народной республики посетил глава региона Денис Пушилин.
Чиновник опубликовал видеообращение в Telegram.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны киевского режима.
Как отметили в Кремле, спецоперации завершится, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
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«Уважаемые друзья, снова в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, бывший первый армейский корпус. Уважаемые друзья, действительно, город Украинск. Ребята уже, конечно же, продвинулись и дальше», — сказал Пушилин.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны киевского режима.
Как отметили в Кремле, спецоперации завершится, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
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Никита Кротов