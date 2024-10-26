Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Военнослужащие группировки войск «Центр», взявшие под контроль населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике, эвакуировали мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, жителей эвакуируют в пункты временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым.
О взятии населенного пункта под контроль ВС РФ стало известно 26 сентября текущего года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Пушилин: В освобождённом Украинске сейчас находятся до двух тысяч человек
Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись вперед у Шахтерского в ДНР
Над регионами РФ за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
О взятии населенного пункта под контроль ВС РФ стало известно 26 сентября текущего года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Пушилин: В освобождённом Украинске сейчас находятся до двух тысяч человек
Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись вперед у Шахтерского в ДНР
Над регионами РФ за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
Екатерина Коршунова