Российские морпехи разгромили штурмовую группу ВСУ под Курском

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В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ, врага разгромили морпехи из 810-й бригады Черноморского флота России. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Отмечается, что штурмовики противника были ликвидированы в районе села Плехово.
«Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово в Курской области», — говорится в сообщении.Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что ВС РФ создали надежное кольцо окружения ВСУ в Курской области. Глава государства отметил, что российские военные общими усилиями создали достаточно надежное кольцо окружение, которое сейчас постепенно сжимают. В настоящее время бойцы уже приступили к ликвидацию группировки ВСУ, вторгшейся на территорию России.
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