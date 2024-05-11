Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Керамик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Днём ранее ВС РФ освободили населённый пункт Новокалиново в ДНР.
Ранее сообщалось, что российские войска начали активное наступление в Харьковской области. В связи с этим, украинские боевики всё чаще сдаются в плен на этом направлении, а украинские союзники в лице Соединённых Штатов выделили новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты класса «земля-воздух», артиллерийские снаряды и иное вооружение, необходимое для «сдерживания российского наступления».
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Анастасия Чинкова