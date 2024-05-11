Пушилин заявил о неминуемом освобождении Часов Яра

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр, без сомнения, будет освобождён. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Ранее, в начале мая, глава региона в беседе с агентством рассказал, что ему поступает оптимистичная информация касаемо ситуации в Часов Яре. Более подробной информации о ситуации в населённом пункте Пушилин не представил.
В настоящее время российские военные перешли к наступательным действиям в Харьковской области. Боевики ВСУ активно сдаются в плен прибывающим подразделениям ВС РФ. Об успехе российских войск на данном участке фронта сообщали и американские эксперты, которые высоко оценили первые результаты бойцов.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова