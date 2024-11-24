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Российские подразделения продвигаются в Торецке (Дзержинске), проинформировал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города, и мы продвигаемся именно там», — сообщил чиновник.Он отметил, что боевикам ВСУ пока не приказывали покинуть населенный пункт.
Дзержинск является мощным укрепрайоном, где развита железнодорожная сеть. Боевики ВСУ здесь закрепились с 2014 года и регулярно бьют по Горловке — одному из крупнейших городов республики.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда руководство Луганской и Донецкой народных республик попросило Москву помочь отразить агрессию со стороны киевского режима.
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