Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov
Огромные потери на фронте несут боевики ВСУ, рассказал в своем YouTube-блоге аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Тем временем Украина продолжает нести ужасающие потери на всех полях сражений, и нет никаких признаков того, что эти потери существенно снижаются», — сказал Меркурис.Он добавил, что страны Запада бьются в лихорадке, пытаясь принять меры. Меркурис подчеркнул, что западные союзники Киева поставляют ему все подряд, не имея определенных целей.
Перед этим эксперт Анатолий Матвийчук рассказывал, где ВСУ испытывают самые большие трудности.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
Читайте также:
На Украине боевикам ВСУ предрекли скорое отступление в зоне СВО
Боевиков ВСУ могут разместить в Европе
Эксперт ответил, почему США отказались публично приглашать Украину в НАТО
Никита Кротов