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Боевики ВСУ испытывают самые большие трудности в Курской области, уверен отставной полковник Анатолий Матвийчук в беседе с изданием «Лента.ру». Аналитик высказался о положении Украины на поле боя.
«Украина испытывает проблемы на фронте на курском направлении. После ликвидации Ольгинского леса наши войска выходят на границу, где блокируют наступающие части, не дают возможности ротации, не дают возможности подхода резервов с территории Украины. Усилились бомбежки и удары по Сумской и Черниговской областям, что сбивает весь боевой накал украинской армии. На южнодонецком направлении Курахово уже на две трети находится под контролем наших войск, на направлении Липцы — Волчанск наши войска продвигаются, наши части уже в пригороде Купянска», — прокомментировал офицер.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, нападение на российский регион должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился. Более того, эксперты считают, что киевский режим своими действиями усилил продвижение ВС РФ.
Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины высказался, на каких направлениях боевикам ВСУ нужно срочно отступать.
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Никита Кротов