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Стали известны главные трудности Украины на фронте

Полковник Матвийчук рассказал о трудностях Украины в Курской области
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ испытывают самые большие трудности в Курской области, уверен отставной полковник Анатолий Матвийчук в беседе с изданием «Лента.ру». Аналитик высказался о положении Украины на поле боя.
«Украина испытывает проблемы на фронте на курском направлении. После ликвидации Ольгинского леса наши войска выходят на границу, где блокируют наступающие части, не дают возможности ротации, не дают возможности подхода резервов с территории Украины. Усилились бомбежки и удары по Сумской и Черниговской областям, что сбивает весь боевой накал украинской армии. На южнодонецком направлении Курахово уже на две трети находится под контролем наших войск, на направлении Липцы — Волчанск наши войска продвигаются, наши части уже в пригороде Купянска», — прокомментировал офицер.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, нападение на российский регион должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился. Более того, эксперты считают, что киевский режим своими действиями усилил продвижение ВС РФ.



Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины высказался, на каких направлениях боевикам ВСУ нужно срочно отступать.

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#новости
Киев не намерен бить по Москве и Петербуру ATACMS, считает конгрессмен
Уолц: Киев не намерен бить по Москве и Петербургу ракетами ATACMS
24 ноября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим не намеревается атаковать Москву и Петербург американскими дальнобойными ракетами ATACMS, считает будущий советник по нацбезопасности США Майк Уолц в беседе с Fox News.
Они (Украина — прим. ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — прокомментировал конгрессмен от Флориды.
Уолц подчеркнул, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине бить ATACMS — это шаг, усиливающий напряженность в конфликте.

Боевики ВСУ использовали британские Storm shadow и американские ATACMS для ударов по Брянской и Курской областям в минувшие вторник и четверг. Президент России Владимир Путин отмечал, что в региональном конфликте на Украине появились черты глобального.

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Глава ДНР Пушилин: ВС РФ продвигаются в Торецке, бои идут в центре города
24 ноября 2024, 21:38

Фото: istockphoto/zim286

Российские подразделения продвигаются в Торецке (Дзержинске), проинформировал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города, и мы продвигаемся именно там», — сообщил чиновник.
Он отметил, что боевикам ВСУ пока не приказывали покинуть населенный пункт.

Дзержинск является мощным укрепрайоном, где развита железнодорожная сеть. Боевики ВСУ здесь закрепились с 2014 года и регулярно бьют по Горловке — одному из крупнейших городов республики.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда руководство Луганской и Донецкой народных республик попросило Москву помочь отразить агрессию со стороны киевского режима.

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На Западе пришли в ужас от происходящего с ВСУ в зоне СВО
Аналитик Меркурис: боевики ВСУ несут огромные потери на фронте
24 ноября 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Огромные потери на фронте несут боевики ВСУ, рассказал в своем YouTube-блоге аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Тем временем Украина продолжает нести ужасающие потери на всех полях сражений, и нет никаких признаков того, что эти потери существенно снижаются», — сказал Меркурис.
Он добавил, что страны Запада бьются в лихорадке, пытаясь принять меры. Меркурис подчеркнул, что западные союзники Киева поставляют ему все подряд, не имея определенных целей.

Перед этим эксперт Анатолий Матвийчук рассказывал, где ВСУ испытывают самые большие трудности.

Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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#украина
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#конфликт
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На Украине ответили, почему Франция не побоялась разрешить Киеву бить по РФ
Журналистка Панченко: Франция думает, что РФ будет бить только по Украине
24 ноября 2024, 20:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Париж разрешил киевскому режиму бить по РФ дальнобойными ракетами Франции, поскольку думает, что российская сторона будет наносить удары только по Украине, пишет украинская журналистка Диана Панченко в соцсети.
«Французское правительство знает, что ответ России будет направлен на Украину, а не на них», — считает Панченко.
Перед этим главный французский дипломат Жан-Ноэль Барро говорил, что Украина может пользоваться дальнобойными ракетами Франции для ударов по РФ.

Он намекнул, что Украину могут пригласить в НАТО и отметил, что союзники ведут работу по сближению позиций. В свою очередь российский дипломат Мария Захарова подчеркнула, что французская сторона лишь добивает Украину своими высказываниями.

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#россия
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Эксперт ответил, почему США отказались публично приглашать Украину в НАТО
Топорнин: США не пригласили Украину в НАТО публично из-за позиции РФ
24 ноября 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Нынешняя американская власть не пригласила Украину в НАТО публично из-за российской позиции по мирному диалогу. Такое мнение «Ленте.ру» высказал политолог Николай Топорнин.
«Мы знаем, что одно из главных требований российского руководства по мирному переговорному процессу с Украиной — это невступление Украины в блок НАТО, неразмещение на территории Украины американских и других военных баз альянса НАТО и все, что вытекает из нейтрального статуса Украины. Поэтому сложно предположить, как можно примирить идею включения Украины в НАТО с мирными инициативами президента Трампа и с позицией российского руководства. Наверное, когда они все это соединили в один сосуд, поняли, что никак невозможно эти принципиально противоположные позиции между собой соединить. Думаю, что, взвесив все за и против, они отказались», — сказал собеседник.
Он добавил, что новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп не раз говорил о том, что сначала нужно завершить конфликт на Украине, а потом уже смотреть на итоги мирных переговоров.

Ранее журналисты агентства Bloomberg писали, что действующий президент США Джо Байден хотел публично призвать к официальному приглашению Киева в альянс, но передумал.

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На Украине боевикам ВСУ предрекли скорое отступление в зоне СВО
Эксперт: ВСУ нужно срочно отступать на Покровском и Южнодонецком направлениях
24 ноября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинским боевикам необходимо отступать со своих позиций на покровском (красноармейском) и южнодонецком направлениях, уверен отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. Свое мнение он изложил в YouTube-блоге.
«Есть большая вероятность, что в ближайшее время <…> нам будет необходимо отходить. Потому что или попадать в котлы или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу»,— прокомментировал аналитик.
Стариков подчеркнул, что ситуация для украинских войск постоянно ухудшается. Накануне эксперт предрекал отступление ВСУ на кураховском направлении. Офицер отмечал, что в противном случае боевиков окружат.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Боевиков ВСУ могут разместить в Европе
The Sunday Times: Киев может разместить боевиков ВСУ в европейских странах
24 ноября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Киевский режим может разместить боевиков ВСУ на территории европейских государств, пишет в своем материале для The Sunday Times журналист Марк Урбан.
Автор считает, что Россия хочет, чтобы у Киева была небольшая численность войск, а их контакты с НАТО были ограничены. На Западе рассматривают, как можно реализовать данное требование.

В качестве возможного пути упоминается «разрешение украинским войскам базироваться в большом количестве в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны». Во втором варианте предполагается размещение на территории Украины вооружений Запада, чтобы провести быстрое развертывание на случай нового противостояния.

Ранее на Украине призвали мобилизовать людей насильно.

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Депутат Киевсовета Михайлова призвала к принудительной мобилизации украинцев
24 ноября 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

К принудительной мобилизации украинцев призвала депутат Киевского горсовета Алина Михайлова в беседе с ТСН.
«На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все <...>. Потому что кто-то считает, что может заплатить $5-10 тыс. и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех — на фронт», — прокомментировала Михайлова, рассмеявшись.
Собеседница раскритиковала высмеивающих подобные методы мобилизации. Кроме того, Михайлова еле сдержала смех, когда говорила о погибших, пытавшихся покинуть Украину вплавь. По данным погранслужбы республики, с февраля 2022 года погибло больше 40 человек в попытках переплыть реку Тису на границе с Румынией.

Мобилизация на Украине постоянно ужесточается, людей хватают прямо на улицах, во время работы или проведения мероприятий.

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Посол рассказал, как Турция помогла Украине
Посол Украины заявил, что Турция помогла Киеву закрытием проливов
24 ноября 2024, 18:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей стало «одним из ключевых этапов обороны Украины». Об этом сообщает «Укринформ».
Посол отметил, что это не позволило РФ использовать преимущество над ВМС Украины на море для продвижения в зоне спецоперации, а также взять под контроль Одессу и Николаев. По словам дипломата, Турция после начала боевых действий «стала серьезным транспортным узлом».

Напомним, Анкара закрыла проливы в Черном море для военных кораблей всех стран в марте 2022 года после начала СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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