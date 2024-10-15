Раскрыта личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker

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Волонтеры установили личность американского солдата из захваченного под Курском БТР Stryker. Об этом говорится в Telegram-канале «Архангел Спецназа».
Накануне в Глушковском районе Курской области бойцы ВС РФ ликвидировали американский бронетранспортер Stryker с полностью американским экипажем из восьми человек. Уточняется, что экипаж сгорел, но сам бронетранспортер уцелел.
Согласно информации источника, среди американского оружия также была найдена строевая записка, которая позволила установить личность одного из погибших. Им оказался американский военный Брендон Санчез, который вступил в ряды армии США поваром еще в 2013 году.
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