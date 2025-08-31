Глава ДНР заявил, что разведгруппы ВС РФ зашли в Димитров
Разведгруппы ВС РФ зашли в город Димитров. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
Пушилин сообщил, что в настоящее время это разведывательные группы, но информация об их деятельности уже известна. Он добавил, что ситуация в Красноармейске более сложная, поскольку Украина направила туда значительные резервы и пытается удержать контроль над городом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
