Глава ДНР заявил, что разведгруппы ВС РФ зашли в Димитров

31 августа 2025, 13:56

Пушилин: разведгруппы ВС РФ зашли в город Димитров

Денис Пушилин (Фото: www.kremlin.ru)

Разведгруппы ВС РФ зашли в город Димитров. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.