В России отреагировали на слова Зеленского о гарантиях безопасности
Константинов назвал слова Зеленского о гарантиях безопасности эскалацией
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Константинова, озвученные Зеленским гарантии безопасности предполагают продолжение и эскалацию конфликта.
«Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать Вооруженные силы Украины и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах», — отметил глава парламента Крыма.
Константинов подчеркнул, что в планах Киева нет никаких гарантий безопасности для России. По его словам, на границу РФ подсовывают «до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.