Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
О продвижении ВС РФ на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях заявил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений», — сказано в его видеообращении.Кроме того, по словам чиновника, российская армия значительно продвинулась в районе населенных пунктов Леонтовичи и Зверево. В близлежащих лесополосах происходят боестолкновения, названные Пушилиным достаточно серьезными. Он добавил, что боевики сопротивляются в районе Котлино и Удачное.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В пятницу, 16 мая, Россия провела переговоры с украинской стороной в Турции.
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