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Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Пушилин: ВС РФ значительно продвинулись на двух направлениях в ДНР
Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

О продвижении ВС РФ на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях заявил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений», — сказано в его видеообращении.
Кроме того, по словам чиновника, российская армия значительно продвинулась в районе населенных пунктов Леонтовичи и Зверево. В близлежащих лесополосах происходят боестолкновения, названные Пушилиным достаточно серьезными. Он добавил, что боевики сопротивляются в районе Котлино и Удачное.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В пятницу, 16 мая, Россия провела переговоры с украинской стороной в Турции.

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Зеленский готов к переговорам с Россией в любом формате
Зеленский готов говорить с Россией в любом формате
18 мая 2025, 21:13

Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс

Владимир Зеленский готов говорить с Россией в любом формате. Глава киевского режима выразил благодарность Ватикану за готовность быть площадкой для диалога между странами.
«Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов», — сказано в публикации Зеленского в соцсетях по результатам встречи с понтификом Львом XIV.
По мнению госсекретаря США Марко Рубио, встреча в Ватикане была бы комфортной для Москвы и Киева.

Прямые переговоры России и Украины состоялись в Турции, 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что стороны договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000 в ближайшее время.

Украинская сторона запросила переговоры Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Москва «приняла этот запрос к сведению». Стороны также договорились выработать в деталях «возможное будущее прекращение огня». Когда такое видение будет представлено, переговоры продолжатся, резюмировал Мединский.

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Зеленский снова обратился к Трампу за помощью
Зеленский послал письмо Трампу с предложением о военно-промышленной помощи
18 мая 2025, 20:22

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вновь попросил американского лидера Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо хозяину Белого дома.
«(Зеленский — прим. ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — сказано в сообщении.
Вашингтон и Киев подписали в конце апреля сделку о природных ресурсах Украины. Согласно документу, Штаты имеют приоритетное право на покупку продукции, добытой на Украине. При этом сделка не предусматривает каких-либо гарантий для киевского режима.

По разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь. Подписание соответствующей сделки могло состояться еще в феврале этого года, но тому помешал скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом.

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Захарова раскрыла возможные планы Мерца по Украине
Захарова: Мерц хочет замолчать поставки дальнобойных ракет Киеву
18 мая 2025, 19:34

Фото: istockphoto/Mordolff

Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о нежелании поставлять ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, на самом деле хочет умолчать о поставках, а его словам нельзя доверять. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — сказано в Telegram-канале официального представителя МИД РФ.
Захарова упомянула цитату немецкого политика о том, что разговор о передаче указанных вооружений был публичным, а затем правительство ФРГ не стало раскрывать информацию об оружейных поставках в ВСУ.

Ранее Мерц заявлял, что Германия не планирует отправлять Киеву Taurus в ближайшее время.

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#мир
#россия
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#война
#сво
#конфликт
#мария захарова
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Любовь к женатому Машкову, фиктивный брак и позиция по СВО: Звезде сериала «Не родись красивой» Ольге Ломоносовой — 47 лет
18 мая 2025, 15:35

Ольга Ломоносова (Фото: Instagram*@ olgalomonosovaa)

Сегодня, 18 мая, российская актриса театра и кино Ольга Ломоносова отмечает свой день рождения. Ей исполняется 47 лет. Актриса получила широкую известность в 2005 году после выхода на экраны сериала «Не родись красивой», где сыграла Киру Воропаеву. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Ольга Ломоносова (Фото: Instagram*@ olgalomonosovaa)

Ольга Ломоносова появилась на свет 18 мая 1978 года в городе Донецке. Еще в детском саду девочка начала заниматься гимнастикой. В 1986 году семья Ломоносовых перебралась в Киев, где Ольга смогла начать заниматься гимнастикой на профессиональном уровне. Её зачислили в Олимпийскую школу Альбины Дерюгиной. В будущем Ольга получит звание кандидата в мастера спорта.

Кроме гимнастики Ольга с 12 лет занималась бальными танцами и успешно училась в балетной школе. После получения аттестата Ломоносова с легкостью поступила в Киевское хореографическое училище, где ее талант заметили и пригласили юную студентку работать в балетную студию в Штутгарт.

Однако судьба распорядилась иначе. Незадолго до отъезда в Германию Ольга познакомилась с актером Владимиром Машковым и артистами «Сатирикона» Надеждой Бережной и Алексеем Якубовым, которые всерьез заинтересовали Ломоносову театром.

В итоге Ольга отказалась от работы в Штутгарте и стала частью коллектива Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Сначала она была в составе кордебалета, а через год уже исполняла небольшую партию в балете «Эсмеральда».

Позже Ломоносова и вовсе решила уйти из балета и поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина, которое успешно окончила в 2003 году.

Работа в кино


Ольга Ломоносова (Фото: Instagram*@ olgalomonosovaa)

Еще будучи студенткой театрального, яркая блондинка Ломоносова начала сниматься в кино. Ее дебют случился сразу с главной роли в картине «Кобра. Антитеррор». После были фильмы «Дети Арбата», «Богиня прайм-тайма», «Красная комната», «Одна тень на двоих». Всенародная любовь и популярность пришла к актрисе с выходом на экраны сериала «Не родись красивой», где Ольга сыграла соперницу главной героини Кати Пушкаревой Киру Воропаеву.

Сейчас фильмография Ольги Ломоносовой насчитывает более 70 работ, среди которых картины «Моя Пречистенка», «Любовь на острие ножа», «Дважды в одну реку», «Зверобой», «Одну тебя люблю», «Бабье царство», «Косатка», «Анатомия сердца» и «Пять сыновей Марии».

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Личная жизнь


Ольга Ломоносова и Павел Сафонов (Фото: Instagram*@ olgalomonosovaa)

Первой большой любовью Ломоносовой стал актер Владимир Машков. Это чувство зародилось мгновенно, едва Ольга увидела его на сцене. Однако отношения не сложились, потому как артист состоял в браке. Машков и ее отношение к нему в корне перевернуло жизнь балерины и повлияло на ее дальнейшую карьеру.

За год до окончания театрального училища у Ольги встал вопрос со столичной пропиской. Тогда подруга актрисы предложила ей заключить фиктивный брак и даже нашла претендента. Им стал Евгений Ряшенцев, сын популярного поэта Юрия Ряшенцева.

Ольга и Евгений начали общаться ближе, молодой человек согласился помочь девушке и стал её фиктивным супругом. Ряшенцев относился к актрисе с большим теплом, но этот брак так и остался фиктивным и просуществовал порядка полутора лет. После того как Ольга обзавелась своим жильем в столице, пара развелась.

Позже Ломоносова начала отношения с режиссером Павлом Сафоновым. Их знакомство произошло в то время, когда актриса была студенткой Щуки, а он занимался постановкой студенческих спектаклей.

«Я всегда смотрела на него как на товарища. Мы оба были заняты: я была замужем, и Паша был несвободен. Я его не воспринимала как потенциального кавалера, тем более мужа», — делилась актриса на передаче «Судьба человека».

Со временем всё изменилось, и молодые люди сблизились. Постепенно вещи Сафонова оказались в квартире Ольги, и пара начала жить вместе. В декабре 2006 года в семье произошло радостное событие — родилась старшая дочь Варвара. А через пять лет, в мае 2011 года, на свет появилась младшая дочь Александра. В апреле 2014 года Ольга стала мамой в третий раз, подарив своему супругу сына Фёдора.

Павел и Ольга не состоят в законном браке, но это не мешает им счастливо проводить время и воспитывать детей. По мнению актрисы, штамп в паспорте ничего не решает.

Позиция актрисы по СВО


Ольга Ломоносова (Фото: Instagram*@ olgalomonosovaa)

Ольга Ломоносова, чье детство прошло на территории Украины, не высказалась в пользу той или иной стороны. С момента начала СВО Ольга Ломоносова выражала недоумение по поводу того, кто же всё-таки прав, а кто виноват в происходящем.

«По большей части эту тему я обсуждаю с мамой, поскольку она из Киева и у нее там осталось много друзей. Я стараюсь в это все не внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, а кто виноват. Вообще не понимаю», — цитирует Ольгу издние news.ru.

На Украине у актрисы есть близкие люди. Общаться и видеться с семьёй с начала конфликта стало сложнее, что, несомненно, расстраивает артистку. Сама она покидать Россию не собирается, а об уехавших коллегах говорить без строгого осуждения:

«Это их выбор. У каждого свои обстоятельства. Если человек не может здесь находиться, если ему плохо, кажется, что зажали в тиски — ну что делать? Сложно судить. Отчасти их жалко — они оторвались от родины, не только от страны, правительства, но от друзей, родных, любимой работы. Кто-­то лучше устроился, кто-­то хуже, но все равно им несладко. Мне грустно, что они уехали. Очень хочется, чтобы все вернулись».

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#актриса
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Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Богатырь в ДНР
18 мая 2025, 12:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Группировка «Восток» освободила населенный пункт Богатырь в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
Российские войска также нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах трех населенных пунктов. По данным оборонного ведомства, противник потерял свыше 175 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#днр
#вс рф
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