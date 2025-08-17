Глава ЕК сделала заявление о переговорах Трампа и Зеленского в США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что в понедельник отправится в США. По её словам, она намерена присутствовать на встрече президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и присоединится к переговорам по приглашению украинской стороны вместе с другими европейскими руководителями.
Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что в Вашингтон также могут приехать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб; они, возможно, присоединятся к Зеленскому в Белом доме.
При этом собеседники агентства отмечают, что планы ещё согласовываются и окончательно не утверждены.
В Еврокомиссии и в офисах Рютте и Стубба пока не дали комментариев. По данным Bloomberg и Politico, европейские столицы вели консультации о формате участия в переговорах. СМИ указывают, что дискуссии вызваны различием акцентов: Европа делает ставку на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, тогда как Трампу важна быстрая договорённость о мире между Москвой и Киевом.
