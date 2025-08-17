Глава ЕК сделала заявление о переговорах Трампа и Зеленского в США

17 августа 2025, 13:49

Фон дер Ляйен заявила, что посетит встречу Трампа и Зеленского в США

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что в понедельник отправится в США. По её словам, она намерена присутствовать на встрече президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и присоединится к переговорам по приглашению украинской стороны вместе с другими европейскими руководителями.