Зеленский ввел новые антироссийские санкции
Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, сообщают украинские СМИ.
По версии украинских изданий, ограничения распространены на компании из России, Беларуси и Китая.
В перечень российских организаций, подпавших под санкции, попали «Прогматик», «Умные птицы» и Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб».
Ранее, в январе 2025 года, ТАСС сообщал, что в зону специальной военной операции направлено три тысячи дронов‑камикадзе «Микроб» с ИИ; на этих аппаратах могут устанавливаться различные модули, в том числе тепловизоры и радиочастотные устройства.
