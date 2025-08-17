Трамп поддержал предложение Путина по Донбассу, пишут СМИ

17 августа 2025, 13:39

Fox News: Трамп согласен с предложением Путина о передаче Донбасса России

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс, а на других участках фронта заморозила линии боевых действий в обмен на мирное соглашение с Киевом, пишет Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата.