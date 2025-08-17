Трамп поддержал предложение Путина по Донбассу, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс, а на других участках фронта заморозила линии боевых действий в обмен на мирное соглашение с Киевом, пишет Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
По информации издания, после переговоров на Аляске Трамп созвонился с европейскими лидерами и сообщил, что Путин подтвердил готовность установить контроль над ключевыми территориями — Донецкой и Луганской народными республиками. При этом, как сказал собеседник, президент РФ открыт к варианту «выхода из тупика» в Запорожской и Херсонской областях путем заморозки линий фронта.
16 августа агентство Reuters передавало, что Владимир Зеленский исключил возможность вывода украинских войск из Донбасса.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске прошли 15 августа; по их итогам не было подписано никаких документов, хотя оба лидера заявили о «существенном прогрессе» в урегулировании конфликта. Позже Трамп отметил, что они с российским президентом пришли к выводу: лучшим способом прекращения боевых действий может стать подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом, поскольку простые договоры о прекращении огня «часто не соблюдаются».
Читайте также: