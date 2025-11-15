Венгрия пригрозила ветировать решения ЕС, которые ведут к эскалации боевых действий на Украине

15 ноября 2025, 17:43

Сийярто: готов идти против всех стран ЕС в вопросе конфликта на Украине

Фото: Istock / butenkow

Венгрия не намерена поддерживать решения Евросоюза, которые могут привести к дальнейшему вовлечению Европы в вооружённый конфликт на Украине.





Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьер.



Сийярто подчеркнул, что позиция Будапешта остаётся неизменной — Венгрия выступает за прекращение боевых действий, а не за их усиление. По его словам, Венгрия будет использовать право вето, если Брюссель попытается продвигать инициативы, ведущие к расширению конфликта.





«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, то мы будем использовать наше право вето против его решений, даже если нам придётся идти в одиночку против всех остальных 26 стран ЕС», — заявил глава МИД.