15 ноября 2025, 15:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Масштабная война в Западом является будущим России. Так считает военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.





По его словам, НАТО и Евросоюз готовятся к войне и не скрывают этого.





«23 октября состоялось совещание, на котором они решили увеличивать свои военные бюджеты. Про Украину говорили, кстати, очень мало. Ведь Украина – это всего лишь повод для испытаний вооружения и ослабления своего противника, то есть нас, России», — сказал Самойлов Общественной Службе Новостей.

«Москва проводит масштабную военную реорганизацию и рассматривает Европу как слабое звено, а значит, Альянс должен быть готов к действиям в течение ближайших трёх–четырёх лет», — приводит издание слова Мандона.