Военный эксперт Самойлов: Запад уже моделирует войну с Россией
Масштабная война в Западом является будущим России. Так считает военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.
По его словам, НАТО и Евросоюз готовятся к войне и не скрывают этого.
«23 октября состоялось совещание, на котором они решили увеличивать свои военные бюджеты. Про Украину говорили, кстати, очень мало. Ведь Украина – это всего лишь повод для испытаний вооружения и ослабления своего противника, то есть нас, России», — сказал Самойлов Общественной Службе Новостей.
Он напомнил, что Европа выделяет дополнительные средства на перевооружение и довооружение, развивает методы радиоэлектронной борьбы, противовоздушной и противоракетной обороны, а также увеличивает производство беспилотников. Кроме того, войска НАТО оказываются всё ближе к границам России.
Самойлов уверен, что такие действия указывают на подготовку Запада к масштабной войне, которая, «к сожалению, является нашим будущим».
Ранее начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил о вероятности военного столкновения с Россией и призвал страны НАТО готовиться к этому, пишут argumenti.ru.
«Москва проводит масштабную военную реорганизацию и рассматривает Европу как слабое звено, а значит, Альянс должен быть готов к действиям в течение ближайших трёх–четырёх лет», — приводит издание слова Мандона.
При этом генсек организации Марк Рютте считает, что угроза может реализоваться в течение пяти лет, а немецкий генерал Александр Зольфранк не исключил российский «ограниченный удар» уже в ближайшее время.