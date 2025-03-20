В составе российской делегации на переговорах с США не будет представителей МИД

Фото: istockphoto/ser-alim
В состав российской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии 24 марта не войдут представители МИД. Об этом заявила ТАСС официальный представитель министерства Мария Захарова.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала она.Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков проинформировал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по конфликту на Украине пройдут в грядущий понедельник, 24 марта.
Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля. Специалисты отмечали, что диалог проходил в позитивном ключе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия и США стали лучше слышать друг друга.
Читайте также:
В Польше заявили о подготовке многовариантной операции на Украине
Стармер высказался о сроках размещения миротворцев на Украине
Четыре страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Украины
Никита Кротов