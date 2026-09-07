Глава ФПБК Бородин призвал изымать имущество иноагентов в пользу СВО

07 сентября 2026, 20:13

Фото: Istock/zim286

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что иностранные агенты, которые дискредитируют российскую армию, понесут юридическое наказание.





С 1 сентября в России вступил в силу закон, который позволяет арестовывать собственность релокантов, находящихся за границей и нарушающих российское законодательство. Арест имущества возможен в том числе за распространение фейков и дискредитацию Вооружённых сил РФ.



В беседе с RT Бородин подчеркнул, что материальные ценности таких лиц подлежат конфискации в пользу нужд специальной военной операции и семей военнослужащих.

«У нас есть много командиров, героев России. Заслуженные участники СВО, которые заслуживают внимания. И я считаю, что вот именно эти деньги должны пойти на покупку недвижимости, на какие-то поощрения, на членов их семей, на реабилитацию», — заявил Виталий Николаевич.