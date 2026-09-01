На «Госуслугах» доступно подтверждение статуса ветерана СВО

01 сентября 2026, 17:01

Фото: istockphoto/zim286

На портале «Госуслуги» стартовал новый цифровой сервис, позволяющий военнослужащим и членам их семей оперативно подтверждать статус участника СВО с помощью QR-кода. Это нововведение призвано ускорить доступ к льготам при посещении культурных и спортивных мероприятий.