На «Госуслугах» доступно подтверждение статуса ветерана СВО
На портале «Госуслуги» стартовал новый цифровой сервис, позволяющий военнослужащим и членам их семей оперативно подтверждать статус участника СВО с помощью QR-кода. Это нововведение призвано ускорить доступ к льготам при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Чтобы получить электронное подтверждение, пользователю необходима подтвержденная учетная запись на портале и мобильное приложение. В соответствующем разделе достаточно выбрать опцию «Получить»: система автоматически направляет запрос в Министерство обороны для верификации данных.
При успешной проверке на экране генерируется QR-код, действительный в течение пяти минут. Если сведения об участнике СВО отсутствуют в системе, пользователь получает инструкцию по оформлению бумажной справки в военно-служебном центре. Для проверки подлинности кода сотрудники учреждений используют приложение «Госскан» — процедура занимает всего несколько секунд.
Новый сервис направлен на упрощение подтверждения статуса, сокращение бюрократических барьеров и минимизацию бумажного документооборота. При этом электронный способ не заменяет традиционные формы: статус по-прежнему можно подтвердить бумажной справкой или удостоверением ветерана. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта Российской Федерации.
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