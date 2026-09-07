Семьи бойцов СВО получают всестороннюю поддержку в Московской области
В Московской области военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ, и члены их семей могут воспользоваться 75 мерами социальной поддержки. Из них 32 меры предоставляются непосредственно на региональном уровне.
Действующая система включает федеральные выплаты, единовременные пособия, а также дополнительные льготы, установленные Московской областью. Отдельные условия предусмотрены для иностранных граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы: они могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.
Особый комплекс мер действует для ветеранов боевых действий. Они имеют возможность бесплатно получать социальные услуги, а также проходить лечение и восстановление в трех специализированных реабилитационных центрах, расположенных в Московской области.
Поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих. В частности, им помогают с трудоустройством, а детям предоставляют бесплатное питание в образовательных учреждениях и возможность первоочередного зачисления в детские сады. Также предусмотрены льготы при поступлении членов семей военнослужащих в высшие учебные заведения.
Отдельное направление связано с денежным довольствием военнослужащих, размер которого зависит от занимаемой должности. Для представителей рядового состава ежемесячные выплаты начинаются от 204 тыс. рублей, для сержантов — от 232 тыс. рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тыс. рублей.
Кроме ежемесячного денежного довольствия, военнослужащим могут выплачиваться премии и предоставляться другие виды поощрения за выполнение боевых задач.
Полный перечень действующих мер социальной поддержки размещен на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Получить информацию о доступных льготах можно также через специальный навигатор на региональном портале государственных услуг.
Дополнительные сведения об условиях заключения контракта и предусмотренных мерах поддержки доступны на специализированном портале контракт.мо. Получить консультацию можно и по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.
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