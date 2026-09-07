Семьи бойцов СВО получают всестороннюю поддержку в Московской области

07 сентября 2026, 14:52

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ, и члены их семей могут воспользоваться 75 мерами социальной поддержки. Из них 32 меры предоставляются непосредственно на региональном уровне.