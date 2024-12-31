Глава ГУР Буданов* назвал российские оптоволоконные дроны огромной проблемой

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Оптоволоконные FVP-дроны на вооружении российской армии становятся огромной и практически пока не решаемой проблемой для ВСУ. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
Его слова приводит информационное агентство «РБК-Украина». Глава ГУР отметил, что в последнее время использование российскими военными FVP-дронов с оптоволоконным кабелем становится массовым, а эффективных способов противодействия этим аппаратам пока не найдено. Дело в том, что такие беспилотники неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые просто их «не видят».
По словам Буданова*, в настоящее время планируется работа с привлечением лучших инженерных сил для поиска технологического решения противодействия огромному количеству оптоволоконных беспилотников, ставших своеобразным «ноу-хау» и трендом этого года.
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Александр Бойцов