ВС РФ дроном «Ланцет» уничтожили бронетранспортер ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.