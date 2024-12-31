ВС РФ дроном «Ланцет» уничтожили бронетранспортер ВСУ в ДНР

Видео: Минобороны РФ
Бойцы группировки войск «Запад» дроном-камикадзе «Ланцет» ликвидировали украинский бронетранспортёр БТР-80 в лесополосе на территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Оборонное ведомство представило кадры объективного контроля боевой работы военных. Бойцами разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии «Западной» группировки войск средствами воздушной разведки выявлено перемещение бронетранспортёра с личным составом ВСУ. После анализа полученных сведений принято решение об уничтожении украинской машины.
В Минобороны отметили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямое попадание и взрыв украинского бронетранспортёра БТР-80.
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