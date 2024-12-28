Минобороны РФ опубликовало видео тарана российским БПЛА дрона ВСУ «Баба Яга»

Видео: Министерство обороны РФ
В субботу, 28 декабря, стало известно, что российские морские пехотинцы Северного флота при помощи беспилотника уничтожили тяжёлый украинский гексакоптер «Баба Яга». Кадры воздушной дуэли двух БПЛА опубликовало министерство обороны РФ.
Оператор дрона морской пехоты в составе войсковой группировки «Днепр» во время разведывательного полёта обнаружил тяжёлый украинский беспилотник «Баба Яга». Оценив обстановку, он принял решение атаковать БПЛА противника. Он набрал нужную высоту, вывел свою «птичку» на удобную позицию, после чего протаранил вражеский беспилотник.
Кадры воздушного боя были засняты системой объективного контроля в Херсонской области. Повреждённый украинский дрон упал на землю и разбился. Российские военнослужащие при этом не пострадали.
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Александр Бойцов