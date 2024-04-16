Солдат ВСУ и наемников уличили в маскировке под мирных жителей

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что украинские солдаты и наёмники маскируются под мирных жителей в Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.
По словам Сальдо, разрешение на такое преступное поведение бойцам ВСУ дал назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. При этом военных «чисто символически» предупредили о недопустимости мародерства.
Губернатор рассказал, что боевики занимают лучшее жилье в домах с противоположной стороны от направления на Днепр, чтобы в случае атаки не они попали под обстрел, а мирные люди.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Губернатор рассказал, что боевики занимают лучшее жилье в домах с противоположной стороны от направления на Днепр, чтобы в случае атаки не они попали под обстрел, а мирные люди.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова