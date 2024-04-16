«ВД»: Буданов* или Сырский могли находиться в Чугуеве во время мощного удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС в Киевской области Украины была уничтожена, так как у Киева не осталось ракет, чтобы ее защитить. Об этом Зеленский сообщил в интервью изданию PBS, запись которого доступна на YouTube.