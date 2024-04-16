«ВД»: Буданов* или Сырский могли находиться в Чугуеве во время мощного удара РФ

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«Важные чины» украинской армии могли быть уничтожены при ударе ВС РФ по Чугуеву в Харьковской области. Об этом сообщает «Военное дело».
По информации источника, мощный удар российской армии был нанесен по полигону украинской армии, где могли быть глава ГУР Украины Кирилл Буданов* и главком ВСУ Сырский. Однако официальных данных, подтверждающих гибель руководства ВСУ, в настоящее время не поступало.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова