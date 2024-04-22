Глава ГУР Украины назвал «реальным успехом» ВС РФ взятие Авдеевки

Захват города Авдеевка в ДНР стал реальным успехом российской армией, заявил оуководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов* в интервью изданию «ВВС-Украина».
Он отметил, что это был значимый шаг для российских вооруженных сил, так как Авдеевка ранее являлась одним из ключевых опорных пунктов украинских вооруженных сил.
Генерал армии РФ Сергей Шойгу 17 февраля сообщил президенту Владимиру Путину о полном контроле российских сил над городом под Донецком. Министерство обороны отметило, что захваченный город представлял собой значительный оборонительный узел украинских вооруженных сил.
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