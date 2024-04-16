Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ нанесли удар в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области. Об этом изданию РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22:50 и в 23:02 (понедельника)», — заявил Лебедев.Помимо этого, собеседник издания отметил, что ВВС Украины используют этот объект как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению.
Помимо авиабазы там находится тренажерный центр для пилотов, а около взлетно-посадочных полос находятся склады и транспортное предприятие.
Ранее чешский наемник рассказал, что происходит с ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак