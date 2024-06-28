Глава Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит

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Глава местной ОВА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области на западе Украины получила сильные повреждения в результате обстрелов и не подлежит восстановлению. Об этом информирует «Страна.ua».
Онищук отметила, что по ТЭС было двенадцать «прилетов», в результате которых объект получил серьезные разрушения. По словам главы администрации, у ТЭС разрушены крыша и стены, по этой причине «все замерзнет» в холодное время года.
Онищук добавила, что из-за разрушения станции этой зимой город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды, в связи с чем власти области уже обратились за помощью к правительству.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в период с 22 по 28 июня по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, было нанесено семнадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
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Онищук добавила, что из-за разрушения станции этой зимой город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды, в связи с чем власти области уже обратились за помощью к правительству.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в период с 22 по 28 июня по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, было нанесено семнадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
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Екатерина Коршунова