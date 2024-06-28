Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников ВСУ

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За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
В российском оборонном ведомстве отметили, что двенадцать беспилотников были ликвидированы в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской. Районы, где были сбиты вражеские дроны, и информацию о последствиях в Минобороны России не уточнили.
Ранее губернатор региона Максим Егоров заявил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. В результате атаки началось небольшое возгорание, однако его удалось быстро локализовать. Никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее губернатор региона Максим Егоров заявил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. В результате атаки началось небольшое возгорание, однако его удалось быстро локализовать. Никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова