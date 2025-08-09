Глава Калужской области раскрыл последствия ночной атаки БПЛА ВСУ
Ночью силы ПВО сбили 13 беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Три атаки зафиксированы в Мещовском районе, по две — в Жуковском и Мосальском, по одному БПЛА поражены в Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах, а также в Калуге и Обнинске. В Ферзиковском районе обломки одного аппарата упали на частный дом и повредили фасад, пострадавших нет. На местах падения работают оперативные группы.
Всего за ночь по разным регионам России было уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотников. По данным Минобороны, больше всего — 28 — сбито над Курской областью; по 13 — в Брянской и Калужской; 10 — в Тульской; по восемь — в Орловской и Белгородской областях; семь — над акваторией Азовского моря; пять — над Кубанью; два — в Ростовской области; по одному аппарату ликвидировано в Крыму, Московском регионе и Липецкой области.
Боевики ВСУ регулярно наносят удары по гражданским объектам. Российские власти отмечали, что киевский режим проявляет свою террористическую сущность.
