Глава Калужской области раскрыл последствия ночной атаки БПЛА ВСУ

09 августа 2025, 12:15

Шапша: обломки БПЛА ВСУ повредили фасад частного дома в Калужской области

Фото: istockphoto/NiseriN

Ночью силы ПВО сбили 13 беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.