Средства ПВО сбили два атаковавших Москву беспилотника

09 августа 2025, 11:25

Собянин: ПВО сбила два летевших к Москве беспилотника

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.