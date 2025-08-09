Средства ПВО сбили два атаковавших Москву беспилотника
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что первый дрон был сбит в районе 9:30, а второй – около 10 утра.
По словам мэра, дроны были сбиты на подлёте к городу, однако обломки одного из них упали в черте Москвы. На месте их падения сейчас работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет.
Случай произошёл на фоне масштабной атаки украинских БПЛА на территорию России. Как сообщили в Минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 97 беспилотников в различных регионах, включая Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Липецкую и другие области.
Ситуация в Москве находится под контролем. Власти просят жителей сохранять спокойствие и не подходить к местам работы оперативных служб.
