Миномёт ВСУ ударил по бригаде скорой помощи в Константиновке

09 августа 2025, 10:56

Фото: iStock/Iulianna Est

ВСУ нанесли миномётный удар по автомобилю бригады скорой помощи в городе Константиновка в ДНР. Об этом сообщил глава местной администрации Ян Кимаковский, слова которого приводит ТАСС.