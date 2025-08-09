Миномёт ВСУ ударил по бригаде скорой помощи в Константиновке
ВСУ нанесли миномётный удар по автомобилю бригады скорой помощи в городе Константиновка в ДНР. Об этом сообщил глава местной администрации Ян Кимаковский, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, инцидент произошёл во время оказания медицинской помощи гражданскому населению. В результате обстрела погибла одна из сотрудниц медбригады, ранения получил водитель машины скорой помощи, а также пострадала женщина, ранее получившая контузию при другом обстреле.
Кимаковский подчеркнул, что удар был нанесён преднамеренно по гражданскому медицинскому транспорту. На месте найдены осколки мин, предположительно произведённых в странах НАТО.
Местные власти осудили произошедшее, подчеркнув, что это далеко не первый случай обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в зоне конфликта. По факту случившегося проводится расследование.
