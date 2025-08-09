Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском направлении
Украинский истребитель Су-27 был сбит на запорожском участке фронта. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что судьба пилота неизвестна.
По словам Рогова, это очередной удар по воздушным силам Украины в зоне активных боевых действий.
«Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждёт одна участь. Так было, так есть и так будет всегда», – добавил политик.Инцидент стал ещё одним эпизодом в череде потерь украинской авиации. Напомним, в июле на западе Украины потерпел крушение истребитель Mirage 2000, ранее переданный ВСУ Францией. Тогда украинские власти подтвердили гибель пилота.