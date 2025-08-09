Украинский истребитель Су-27 сбит на запорожском направлении

09 августа 2025, 11:42

Рогов сообщил о сбитом на запорожском направлении истребителе Су-27 ВСУ

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Украинский истребитель Су-27 был сбит на запорожском участке фронта. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.





Он подчеркнул, что судьба пилота неизвестна.



По словам Рогова, это очередной удар по воздушным силам Украины в зоне активных боевых действий.





«Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждёт одна участь. Так было, так есть и так будет всегда», – добавил политик.