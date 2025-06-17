Глава курского поселения погиб при атаке дронов ВСУ под Белгородом
В результате атаки украинского дрона под Белгородом погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Об этом в своём Telegram-канале написал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона подчеркнул, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги около села Борисполье. От полученных ранений глава курского поселения погиб на месте.
Гладков принёс искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Также соболезнования принёс врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
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