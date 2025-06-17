Хинштейн: под Суджей при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина

17 июня 2025, 08:24

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Курской области при атаке вражеского беспилотника пострадала местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.





По словам главы региона, ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар в районе села Гончаровка под Суджей. В результате атаки дрона пострадала женщина, которая в тот момент доила корову в поле. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

«В наших приграничных районах всё ещё крайне опасно. Пожалуйста, не возвращайтесь туда, пока там не станет полностью безопасно!»», — призывает Хинштейн.