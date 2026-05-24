Глава ЛНР Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура
После атаки ВСУ на колледж в Старобельске глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с официальным заявлением и объявил 24 и 25 мая днями траура по погибшим. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.
По данным МЧС, в результате серии ударов по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) погиб 21 человек, еще 42 пострадали.
«В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура», — написал Пасечник.Как утверждают в пресс-службе Следственного комитета РФ, украинские вооруженные формирования нанесли удар в ночь на 22 мая. Здание атаковали четыре БПЛА самолетного типа.