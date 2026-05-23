23 мая 2026, 18:13

Сопредседатель АдГ выступил против цензуры RT в ФРГ

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла раскритиковал действия немецких властей в отношении ряда СМИ, включая RT. По его словам, запрет таких вещателей, как Compact и RT, является «неслыханным» явлением.





Политик подчеркнул важную роль альтернативных медиа как «корректирующего звена». Он заявил, что в отношении RT выдвигаются необоснованные обвинения и вещателю не предоставляется возможности защититься от нападок.



Кроме того, Хрупалла осудил курс немецкого правительства на эскалацию в отношениях с Россией. Он отметил, что, учитывая объем военной поддержки Киева и призывы к бундесверу быть готовыми к противостоянию с РФ, ФРГ уже фактически является участником конфликта.





«У меня мороз по коже от того, в какую ситуацию это правительство нас ещё ввергнет», — произнес собеседник.