«Мороз по коже»: RT подвергся цензуре в ФРГ
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла раскритиковал действия немецких властей в отношении ряда СМИ, включая RT. По его словам, запрет таких вещателей, как Compact и RT, является «неслыханным» явлением.
Политик подчеркнул важную роль альтернативных медиа как «корректирующего звена». Он заявил, что в отношении RT выдвигаются необоснованные обвинения и вещателю не предоставляется возможности защититься от нападок.
Кроме того, Хрупалла осудил курс немецкого правительства на эскалацию в отношениях с Россией. Он отметил, что, учитывая объем военной поддержки Киева и призывы к бундесверу быть готовыми к противостоянию с РФ, ФРГ уже фактически является участником конфликта.
«У меня мороз по коже от того, в какую ситуацию это правительство нас ещё ввергнет», — произнес собеседник.