Глава МАГАТЭ заявил об обсуждении предложения по электроснабжению ЗАЭС

03 октября 2025, 22:18

Гросси: Россия и Украина готовы работать над восстановлением снабжения ЗАЭС

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 3 октября сообщил, что обсуждает с Россией и Украиной детальные предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Заявление приводятся на сайте международной организации.





По его словам, обе стороны выразили готовность выполнить необходимые ремонтные работы по обе стороны линии фронта, однако для этого требуется улучшение безопасности на местах, чтобы специалисты могли работать без угрозы для жизни.



Гросси подчеркнул, что находится в постоянном контакте с высокопоставленными представителями Киева и Москвы для достижения этой цели.



Сейчас, отметил он, аварийные дизель‑генераторы, обеспечивающие питание ЗАЭС, «работают без проблем» и имеют достаточные топливные запасы. Вместе с тем при отказе этих АДГ возможно обесточивание станции, что создает риск аварии с расплавлением топлива.





«Я призываю обе стороны сделать всё необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая есть», — сказал Гросси.