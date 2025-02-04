Глава МИД Чехии Липавский призвал отказаться от переговоров с Путиным по Украине

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против переговоров по украинскому конфликту с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в своей статье для «Европейской правды».
«Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину её законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением», — пишет Липавский в публикации.
По мнению главы чешского МИД, ускоренные переговоры с Москвой приведут лишь ко временной остановке конфликта, а не окончательному его завершению. К тому же Липавский призвал Запад не останавливать поддержку Киева, так как в противном случае это приведет к «господству» России и к «дестабилизации и подрыву демократического мирового порядка».
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