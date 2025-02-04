Зеленский обратился к Западу с новой просьбой

Владимир Зеленский
Ядерные ракеты для Киева попросил у западных союзников Владимир Зеленский. Фрагмент интервью опубликовал в социальных сетях британский журналист Пирс Морган.
«Какой будет пакет помощи, какие будут ракеты, дадут ли нам ядерное оружие? Пусть нам тогда дадут ядерное оружие... Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы», — сказал Зеленский.Политик признал, что НАТО не примет Украину в ближайшее время, а также предположил, что процесс вступления может затянуться «на годы или даже на десятилетия».
Кроме того, Зеленский выступил с призывом к Западу помочь Киеву профинансировать украинскую «многомиллионную армию».
Перед этим Зеленский раскрыл тему для первой дипломатической встречи с РФ.
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