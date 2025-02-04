Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский обратился к Западу с новой просьбой

Зеленский обратился к Западу с новой просьбой

Зеленский попросил у западных союзников ядерные ракеты для Киева
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Ядерные ракеты для Киева попросил у западных союзников Владимир Зеленский. Фрагмент интервью опубликовал в социальных сетях британский журналист Пирс Морган.
«Какой будет пакет помощи, какие будут ракеты, дадут ли нам ядерное оружие? Пусть нам тогда дадут ядерное оружие... Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы», — сказал Зеленский.
Политик признал, что НАТО не примет Украину в ближайшее время, а также предположил, что процесс вступления может затянуться «на годы или даже на десятилетия».

Кроме того, Зеленский выступил с призывом к Западу помочь Киеву профинансировать украинскую «многомиллионную армию».

Перед этим Зеленский раскрыл тему для первой дипломатической встречи с РФ.

Читайте также:

Названа главная ошибка Сталина

На западе Украины прошли протесты из-за блокпостов на границе с Белоруссией

Названы государства, претендующие на раздел Украины
#мир
#украина
#киев
#война
#сво
#конфликт
#россия
#оружие
#ракета
#новости
#ядерное оружие
#владимир зеленский
Посол Мешков: Размещение войск ЕС на Украине равнозначно объявлению войны России
06 февраля 2025, 18:48

Алексей Мешков (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Размещение войск из стран Евросоюза в то время, как там ведутся активные боевые действия, будет означать фактическое объявление войны России. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что российская сторона очень серьёзно относится к этому вопросу и рассматривает размещение контингента войск ЕС на Украине как прямую угрозу и эскалацию конфликта.

«Естественно, такие действия европейских стран будут означать объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — отметил дипломат.

В настоящее время Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Мешков указал, что Москва неоднократно указывала, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия как Москвы, так и Киева. А я пока не вижу никаких перспектив для этого, заключил посол.

Читайте также:

Посольство Франции в Москве «готовится к возможной бомбардировке»

Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16

Посол Мешков: Франция прервала контакты с РФ в области борьбы с терроризмом
#москва
#франция
#посол
#великобритания
#новости
#дипломат
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«До двух батальонов на бронетехнике»: ВСУ проводят контратаку в Курской области
МО РФ: ВСУ предприняли мощную контратаку в Курской области
06 февраля 2025, 16:02

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская армия контратакует в Курской области в районе Черкасской Конопельки и села Уланок. Российские бойцы отражают атаку. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что штурмовые группы противника совершили несколько волн атаки.

Бойцы группировки войск «Север» выявили скопления ВСУ, после чего по ним были нанесены удары, в том числе с помощью авиации.

По состоянию на 14:00 Черкасская Конопелька и Уланок продолжают находиться под контролем ВС РФ.

В ходе вражеского контрнаступления уничтожено шесть танков противника, три машины разграждения, три БМП и 14 боевых бронированных машин. По данным Mash, ВСУ потеряли до 205 человек убитыми.

В настоящее время российские бойцы продолжают отражать украинскую атаку.

Читайте также:

ВС РФ отбивают мощную атаку ВСУ в районе села Уланок Курской области

Колонна ВСУ из 400 военных начала новое контрнаступление в Курской области

Активизация боев под Суджей, контратаки ВС РФ в Курской области, окружение ВСУ в Курахово: последние новости СВО
#минобороны рф
#человек
#машины
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия
Келлог: шансы Украины на получение ядерного оружия равны нулю
06 февраля 2025, 15:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Шансы Украины на получение ядерного оружия минимальны. Такое заявление сделал спецпосланник американского президента по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми...Давайте будем честными, это не произойдет», - заявил Келлог.

Ранее Зеленский в интервью с британским журналистом Пирсом Морганом попросил у союзников ядерные ракеты. По его словам, Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, так как процесс может затянуться на десятилетия. Вместо этого он предложил передать стране ядерное оружие или же профинансировать «многомиллионную армию».

Читайте также:

Меркель призвала не допустить победы России в конфликте с Украиной

США представят мирный план по Украине уже на следующей неделе – Bloomberg

МИД Испании: Европа понимает необходимость восстановления отношений с Россией
#оружие
#европа
#украина
#план
#интервью
#нато
#зеленский
#ракеты
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: в Европе специально занимают однобокую позицию по Украине
06 февраля 2025, 14:45

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Международные эксперты, желающие создать спецтрибунал по неким «преступлениям России» на Украине, осознанно занимают однобокую позицию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ЕК сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина планируют создать некий трибунал по «преступлениям России на Украине», который будет привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров, несущих ответственность за эти преступления.

«Мы считаем, что все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты, они сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность», — пояснил Песков.

По его словам, в Кремле не признают зарубежных экспертов, которые с 2014 года не обращали внимание на преступления Киева против людей и молчали о них.

Читайте также:

Песков: Россия готова к переговорам даже с нелегитимным Зеленским

Песков: контакты России и США по линии ряда ведомств интенсифицировались

В Кремле раскрыли, считает ли Путин Зеленского врагом
#сша
#россия
#украина
#эксперты
#евросоюз
#путин
#песков
#ек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лекорню: Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину
06 февраля 2025, 14:36

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Первые французские самолеты Mirage 2000 уже находятся на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Французский президент Эммануэль Макрон анонсировал поставку «Миражей» Киеву ещё в начале июня прошлого года. В начале января в Париже говорили, что начало поставок переносится на конец квартала, однако первые истребители ВСУ получили уже сегодня. Об этом глава министерства обороны Франции написал на своей странице в социальной сети Х.

Вместе с самолётами Mirage 2000 на родину отправились и украинские лётчики. Они на протяжении нескольких месяцев проходили обучение во Франции под руководством инструкторов, чтобы овладеть навыками эксплуатации и управления новой для них техники. По данным французских СМИ, речь может идти о шести модернизированных истребителях Mirage 2000-5.

Читайте также:

В США заявили об эффективности российского истребителя Су-57

Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей

В Европе поставили под сомнение эффективность французских Mirage для Украины
#президент
#лётчики
#обучение
#всу
#макрон
#истребители
#украина
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате