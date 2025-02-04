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Депутат бундестага Севим Дагделен призвала к ответу федеральное правительство ФРГ из-за поддержки Киева. Об этом она написала в соцсети X.
Дагделен прокомментировала слова Владимира Зеленского, который признался, что не понимает, куда были направлены порядка 100 млрд долларов американской помощи. По словам депутата, немецкое федеральное правительство должно предоставить отчет по данному вопросу.
До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что западные страны должны немедленно прекратить поставлять Киеву финансовую помощь после слов Зеленского о том, что он не знает, куда делись миллиарды долларов помощи от союзников.
Ранее сообщалось, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что западные страны должны немедленно прекратить поставлять Киеву финансовую помощь после слов Зеленского о том, что он не знает, куда делись миллиарды долларов помощи от союзников.
Ранее сообщалось, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова