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В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции

Депутат Слуцкий: Состав делегации на переговорах в Стамбуле будет назван вечером
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Состав российской делегации на переговорах в Турции будет назван вечером. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет Telegram-канал SHOT.
Слуцкий не стал раскрывать, станет ли он сам участником переговорного процесса. Депутат допустил, что на переговорах в Стамбуле стороны могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех», который был предложен Владимиром Зеленским.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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Правозащитники обсуждают в Екатеринбурге реабилитацию участников боевых действий
14 мая 2025, 12:59

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Московской области.
Совет проходит в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Он посвящён соблюдению и защите прав участников и ветеранов боевых действий. Темы сегодняшнего заседания касаются медицинской помощи и реабилитации.
«Качественная медицинская помощь и реабилитация участников боевых действий имеет огромное значение для их физического и психологического восстановления. Это включает не только лечение физических травм, но и поддержку психического здоровья. Это особенно важно в условиях посттравматического стрессового расстройства», – сказала Фаевская.
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В первый день работы участники координационного совета возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Затем омбудсмены посетили Областной центр реабилитации инвалидов, где узнали о технологиях социальной реабилитации, которые используют в учреждении. После экскурсии обсудили нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации участников СВО и их семей.

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ВС России освободили Михайловку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Михайловки в ДНР
14 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/macky_ch

Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, группировка войск «Центр» также нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад противника и бригады морской пехоты в районах 8 населенных пунктов. ​Уточняется, что ВСУ потеряли более 525 ​солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#днр
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#минобороны рф
#спецоперация
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Астролог дал прогноз на переговоры РФ и Украины в Стамбуле
Астролог Зак: 15 мая — идеальный день для российско-украинских переговоров
14 мая 2025, 11:26

Фото: iStock/FabrikaCr

15 мая станет идеальным днем для проведения переговоров между Россией и Украиной, поскольку Луна в Стрельце будет сопутствовать успешному решению важных вопросов. Об этом рассказал астролог и таролог Борис Зак.
«Анализ этого дня в контексте гороскопа Российской Федерации показывает, что день несёт стране успехи в деловых переговорах, особенно связанных с общением с зарубежными партнёрами. День удачен для подписания официальных бумаг и повышения престижа страны в глазах влиятельных лиц», — рассказал Зак в беседе с Life.ru.

Он отметил, что 15 мая стоит проявить сдержанность, так как Луна будет в оппозиции к Юпитеру, а это создаст атмосферу эмоциональных всплесков и недовольства, что может характеризовать поведение Владимира Зеленского.

При этом таро-расклад показал, что отношения между Москвой и Киевом начнут улучшаться именно с 15 мая, однако процесс этот будет небыстрым. Однако США еще несколько лет будут пытаться давить на Россию, чтобы загнать в положение подчинения.

Также астролог, ссылаясь на расклад Таро, отметил, что вопрос с присутствием президента РФ Владимира Путина ещё окончательно не решён, однако работа в этом направлении идёт. При этом дополнительный расклад показал, что присутствие российского лидера на переговорах в Стамбуле никак не отразится на их промежуточном итоге.

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Теснение ВСУ под Покровском и сужение котла на угледарском направлении: последние новости СВО на 14 мая
14 мая 2025, 10:13

Фото: iStock/ zabelin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


ВСУ не оставляет попыток проникнуть на территорию РФ. Командование украинской армии группу за группой отправляет на штурм границы своих бойцов. Так, за минувшие сутки на направлении Искрисковщина — Тёткино противник пытался трижды прорваться на российскую территорию. Операторы БПЛА оперативно пресекли движение врага на подступах, большая часть личного состава вместе с техникой уничтожены, прорыва государственной границы не допущено.

На участке Павловка — Новый Путь разведчики РФ обнаружили две группы сапёров из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе интенсивного обстрела большинство вражеских солдат было ликвидировано, а остальные отступили вглубь территории Украины.

На Сумском направлении российская армия продолжает уничтожать живую силу ВСУ, создавая буферную зону. Десантники РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, продвинулись в пограничных лесных массивах и освободили несколько опорных пунктов ВСУ между сёлами Беловоды и Водолаги.

На участке в районе Липцов ВС РФ ликвидировали боевую группу ВСУ вместе с техникой и ПВО. На Волчанском направлении солдаты зачистили 21 дом, выбили противника из трёх опорных пунктов близ Волчанских Хуторов и продвинулись более чем на 450 метров.

Покровское направление


На данном направлении ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление, однако без значительных успехов. Российские войска последовательно вытесняют противника из Новосергеевки и продвигаются в сторону Днепропетровской области через Котляровку.

Значимым событием стало освобождение села Миролюбовка, которое находится на берегу реки Казённый Торец, всего в трёх километрах от важной транспортной артерии, связывающей Покровско-Мирноградскую агломерацию с Константиновкой. По имеющимся данным, также был освобождён населённый пункт Малиновка — ключевой оборонительный узел украинских сил в этом районе.

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

Краснолиманское направление


В районе Торского, в северной его части, идут тяжелые боестолкновения. ВС РФ продвигаются по дороге, соединяющей населённый пункт Кременная с южной частью села. В ходе продвижения были отмечены бои в северных районах Колодезей и в центральной части Редкодуба.

Российские войска продвигаются от Макеевки и Новомихайловки в сторону Грековки, Ольговки и Нового Мира, пытаясь увеличить подконтрольную территорию.

Северское направление


На этом участке линии фронта российские военные смогли преодолеть оборону ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское. Сейчас идут бои в промышленной зоне на южной окраине села.

Кроме того, продолжаются интенсивные столкновения к югу от населённого пункта Григоровка, в районе Белой горы. Там украинские военные пытаются удержать свои позиции.

Торецкое направление


ВС РФ постепенно продвигаются в районе Новой Полтавки и по линии Новооленовка — Александрополь в направлении Яблоновки, Александро-Калиново и Зари.

Продвижение российских войск создаёт значительную опасность для оборонительных рубежей ВСУ в Константиновке. Чтобы установить контроль над этим населённым пунктом, российские войска проводят наступательные операции в направлении Катериновки и Клебан-Быка. Кроме того, они ведут бои на Часовярском направлении, в том числе в районе Ступочек.

В Торецке обстановка остаётся тревожной: российские военные держат под контролем почти весь город, но украинские силы продолжают оказывать сопротивление, удерживая позиции на территории автобазы.

Угледарское направление


Подразделения ВС РФ провели операции по зачистке лесных массивов и заняли стратегически важные позиции в районе Зелёное Поле — Новополь.

В районе Вольного Поля продолжаются активные боевые действия. Российские войска сжимают кольцо вокруг Отрадного, атакуя с двух направлений — с севера и юга. В населённом пункте Богатырь российские военные продвинулись на 500 метров, установив контроль над двумя новыми районами.

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Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
SHOT: Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
14 мая 2025, 09:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики ВСУ, замаскированные под российских военных, пытались прорваться в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Диверсионная группа противника ночью высадилась у границы Сумской области. Российские солдаты ликвидировали 25 украинских боевиков.

По данным Telegram-канала, вылазка была совершена недалеко от поселка Новый Путь в Глушковском районе. Украинская колонна ББМ продвигалась к Павловке Сумской области. На окраине высадились до 25 военнослужащих, которые были одеты в форму, похожую на российскую.

Уточняется, что стрелкового боя у границы не было, поскольку российские пограничники изначально следили за передвижениями диверсантов.

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