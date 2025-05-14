В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции

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Состав российской делегации на переговорах в Турции будет назван вечером. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет Telegram-канал SHOT.
Слуцкий не стал раскрывать, станет ли он сам участником переговорного процесса. Депутат допустил, что на переговорах в Стамбуле стороны могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех», который был предложен Владимиром Зеленским.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
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Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
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Екатерина Коршунова